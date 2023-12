Cher entrou com um pedido de tutela do seu filho Elijah Blue Allman devido aos seus alegados problemas recentes de abuso de substâncias ilícitas.

De acordo com documentos do Tribunal Superior de Los Angeles obtidos pela revista People, a cantora, de 77 anos, procura ser a única a poder gerir o património do filho, alegando que ele é "substancialmente incapaz de administrar os seus recursos financeiros".

Cher pede a tutela do filho devido a problemas 'graves' de abuso de substâncias. O documento afirma que um gestor de património é "urgentemente necessário para proteger a propriedade de Elijah contra perdas" porque ele "atualmente não consegue administrar os seus bens devido a graves problemas de saúde mental e abuso de substâncias". O documento também afirma que a sua ex-mulher, Marieangela King, não está apta para desempenhar este papel porque "a sua relação tumultuosa foi marcada por um ciclo de dependência de drogas e crises de saúde mental".

"O Elijah tem direito a distribuições regulares do fundo, mas dado os seus contínuos problemas de saúde mental e abuso de substâncias, [Cher] está preocupada que quaisquer fundos distribuídos a Elijah sejam imediatamente gastos em drogas, deixando-o sem bens para se sustentar a si mesmo e colocando a sua vida em risco", refere ainda o mesmo documento.

O processo termina referindo que Cher "trabalhou incansavelmente para colocar o Elijah em tratamento e conseguir a ajuda que ele precisa".

