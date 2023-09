Tudo indica que Cher deu uma nova oportunidade à relação amorosa com Alexander 'AE' Edwards. A cantora, de 77 anos, foi fotografada de mãos dadas com o produtor musical de 37, à saída de um restaurante em Beverly Hills, na Califórnia.

O Page Six conta que os dois estiveram a jantar com J Balvin e a companheira do cantor, Valentina Ferrer. O rapper Tyga também se terá juntado ao grupo.

Cher foi confrontada pelos jornalistas e questionada sobre a reconciliação, embora a artista tenha optado por não responder.

A reconciliação é assim tornada pública após quatro meses do término ter sido conhecido.

Leia Também: Sol de pouca dura! Cher e Alexander Edwards separam-se