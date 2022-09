Georgina Rodríguez prepara-se para mais um evento de renome. Conforme a própria modelo evidenciou na sua conta de Instagram, a mesma foi convidada para o Festival de Cinema de Veneza, que começou esta semana (31 de agosto).

Geo, como carinhosamente é tratada, posa ao pé do jato privado em que viajou com um visual elegante, mas com um toque de sensualidade.

"Cheguei", escreveu na legenda da publicação.

Ficamos a aguardar os visuais que a namorada de Ronaldo irá usar no evento.