"Cheguei a sair a meio de um espetáculo de teatro e arriscar a ir a casa ver se ele [Camilo de Oliveira] estava bem", confessou Paula Marcelo esta quinta-feira, 16 de fevereiro, numa emotiva entrevista conduzida por Júlia Pinheiro no programa 'Júlia'.

A atriz admitiu que mesmo no período em que a doença do ator se agravou, nunca deixou de trabalhar. Porém, aproveitava o intervalo que tinha durante uma peça de teatro que estava a fazer na altura para, a meio do espetáculo, ir a casa sossegar o seu coração.

Ainda nessa altura, Paula e o filho mais velho de Camilo colocaram "uma câmara escondida", ligada ao telefone da atriz, para que conseguissem perceber se o ator comia e estava bem.

"Tenho em minha consciência de que eu e o filho fizemos tudo o que estava ao nosso alcance", disse.

Paula Marcelo e o filho do ator foram os únicos a saber o diagnóstico de cancro na próstata e no intestino. Apesar de lucido até ao dia em que morreu, Camilo de Oliveira nunca tomou conhecimento das doenças que tinha em concreto.

"Nunca lhe disse o que era, mas ele percebeu", conta a atriz, dando conta de que o antigo companheiro sentiu na reta final que a morte estaria próxima.

Camilo de Oliveira, recorde-se, morreu em 2016. Tinha na época 92 anos.

