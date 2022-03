A fadista Mariza juntou-se ao leque de figuras públicas que se tornaram embaixadores da Associação Sara Carreira, criada pela família após a morte da filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes.

Uma novidade que foi destacada na página de Instagram da associação, esta quarta-feira, 16 de março.

"Conhecida mundialmente por cantar o fado, chegou o momento de Mariza se juntar à nossa associação como embaixadora. Com um talento sem igual e uma voz de arrepiar, fará certamente muitos jovens chegarem tão longe quanto ela nos leva com as suas melodias", escreveram.

Leia Também: Associação Sara Carreira recorda momento especial da vida da cantora