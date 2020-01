João Mota a mãe e a irmã deram por terminada a aventura que marcou a última semana da família. O ator realizou um desejo antigo da mãe: viajar de autocaravana.

Depois de vários dias de passeio pela Costa Vicentina, João Mota e a família terminaram a viagem no dia de aniversário da mãe do vencedor da segunda edição do programa 'Casa dos Segredos', da TVI.

"Terminámos a viagem no dia de anos da minha mãe. Chegámos a casa de coração cheio. Foi lindo... Foi como tinha que ser", pode ler-se na sua mais recente publicação no Instagram.

