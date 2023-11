A propósito do Thanksgiving (Dia de Ação de Graças) que se celebrou esta quinta-feira, 23 de novembro, nos Estados Unidos, Charles Spencer - irmão da princesa Diana - deixou uma mensagem especial que não passou despercebida.

A mesma foi partilhada na plataforma X (antigo Twitter): "Feliz Dia de Ação de Graças a todos os norte-americanos - desde Manhattan até Malibu (lugares que visitei nas últimas semanas".

Tais palavras deixaram os admiradores reais a pensar se Charles não se teria encontrado com os duques de Sussex nos EUA.

Vale notar que apesar de se ter afastado da família real, Harry ainda mantém uma relação próxima com o lado materno da família, nomeadamente com as duas tias, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes, e o tio, Charles Spencer.

