A estrela de 'Dallas', Charlene Tilton, partilhou um episódio caricato que viveu no início da carreira. A artista lembra-se de ser tão ignorante sobre drogas que um pedido inocente de uma bebida levou a que recebesse algo totalmente diferente.

"Lembro-me de uma vez no Studio 54 [em Nova Iorque] - eu era tão ingénua - me perguntaram o que é que eu queria quando entrei, e eu disse: 'Oh, coca, por favor' - quis dizer coca-cola. E eles voltaram com coca [cocaína]. Eu olhei para baixo e disse: 'Não, não, coca-cola, por favor", contou.

A atriz, que é natural de San Diego e atualmente tem 62 anos, acredita que os colegas de 'Dallas', incluindo Larry Hagman, Barbara Bel Geddes e Jim Davis, foram uma grande ajuda para mantê-la no caminho "certo", como relata o Page Six.

"Eles protegeram-me", afirmou. "Havia muita coisa a acontecer nos anos 80. E foi pela graças de Deus que não fui uma vítimas das coisas que estavam a acontecer na altura", acrescentou, destacando que "aprendeu com os melhores".

"Tinha essas pessoas a proteger-me, mas ao mesmo tempo à espera que fizesse o meu trabalho, e eu queria fazer o trabalho. Amei", completou.

De recordar que a atriz estava a trabalhar numa loja quando foi escolhida para fazer parte da série, que esteve no ar desde 1978 até 1991. Na altura tornou-se num sucesso mundial, tendo sido protagonista na capa de centenas de revistas.

Leia Também: Falco confirma que gravou, com Gandolfini, filme de 'Sopranos' em segredo