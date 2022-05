A princesa Charlene revelou-se bastante sorridente na companhia dos filhos e do marido, Alberto do Mónaco, dois dias depois de desmentir os rumores de crise no seu casamento.

A soberana monegasca desfrutou do Grande Prémio da Fórmula 1 este domingo, dia 29 de maio.

Para a ocasião, como poderá ver pelas imagens presentes na galeria, Charlene escolheu um elegante macacão azul.

A filha, Gabriella, teve ainda a oportunidade de entregar o prémio ao vencedor, Sergio Pérez.