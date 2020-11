A princesa Charlene do Mónaco não poderia ser uma mãe mais 'babada'! Prova disso foram as novas fotografias dos filhos - os gémeos Gabriella e Jacques - que publicou na sua conta de Instagram este fim de semana.

Nas imagens, os meninos de cinco anos aparecem a brincar ao pé do pai, Alberto do Mónaco.

Charlene aproveitou para referir o quão "orgulhosa" estava da sua família.

Estes são retratos que surgem pouco depois do Dia Nacional do Mónaco onde os gémeos acabaram também por ser as estrelas.

Pode vê-los na galeria.

