Todas as atenções estiveram viradas para Charlene do Mónaco no tradicional discurso de final de ano que o marido, o príncipe Alberto, faz na altura da passagem de ano.

A princesa deslumbrou com um vestido de veludo de Ralph Lauren, com um decote assimétrico, que conjugou com brincos dramáticos e um anel.

Com um penteado elegante, Charlene concluiu o visual em bom com uma maquilhagem suave, mas que realçava a sua beleza.

Ora veja:

