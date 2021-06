Channing Tatum, de 41 anos, surpreendeu os fãs com a partilha de uma fotografia da filha, Everly, de oito anos. A imagem foi destacada na sua página de Instagram esta quinta-feira.

De acordo com a revista People, esta foi a primeira vez que Channing mostrou publicamente o rosto da menina.

"Vocês, meus pequeninos, são tudo! Tu és o meu mundo e o meu coração", estas foram as primeiras palavras do pai 'babado' na legenda do carinho retrato.

Veja na íntegra:

Recorde-se que a menina é fruto do casamento terminado com Jenna Dewan.

