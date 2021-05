Channing Tatum, de 41 anos, posou sem roupa, a tapar as partes íntimas com uma mão e depois com um emoji. A imagem foi destacada no Instagram, depois de ter sido captada nos bastidores do seu novo projeto, 'The Lost City of D', filme com data de lançamento para 2022.

"Quando estás na maquilhagem nu, estás prestes a fazer alguma m***** nos estúdios para a qual terás que preparar a tua mãe antes de ver o filme", pode ler-se, em tom de brincadeira, na referida imagem.

Veja abaixo a publicação na íntegra:

[Channing Tatum]© Instagram

