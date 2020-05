Channing Tatum fez um teste para a Covid-19, após o seu 40.º aniversário, para garantir que não tinha sido infetado com o novo coronavírus e zelar pela segurança da filha, a pequena Everly, de seis anos.

Fontes partilharam com o TMZ que, recentemente, o ator se ofereceu para fazer o teste depois da ex-mulher, Jenna Dewan, ter levantado algumas preocupações sobre a possibilidade de o artista ter estado exposto ao vírus - após um pequeno encontro com alguns amigos no final de abril, quando completou 40 anos.

Segundo o tablóide, Channing celebrou mais um aniversário no dia 26 de abril e deu um pequeno passeio de bicicleta com cinco amigos próximos - que estavam todos eles de quarentena.

Jenna ficou preocupada que o antigo companheiro pudesse ter sido infetado com Covid-19 e vir a infetar a filha que têm em comum, que tem passado estes dias de isolamento social entre a casa do pai e da mãe. De referir ainda que Jenna foi mãe recentemente e temia também pelo bem-estar do seu bebé.

Channing percebeu a preocupação da 'ex' e decidiu fazer o teste. Após alguns dias à espera do resultado - durante os quais a pequena Everly ficou aos cuidados da mãe - o ator ficou a saber que o teste deu negativo.

