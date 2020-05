Matt Damon revela que a enteada, Alexia, testou positivo para o novo coronavírus enquanto o ator estava de quarentena na Irlanda, onde se encontrava para gravar um filme.

Impedido de regressar aos Estados Unidos, Matt acompanhou de longe o estado de saúde da filha mais velha da mulher, Luciana Barroso. Fase que foi agora partilhada durante uma entrevista.

“A nossa filha mais velha está na faculdade. Obviamente, a faculdade foi encerrada, mas ela está na cidade de Nova Iorque. Ela teve Covid logo ao início [da pandemia], juntamente com os colegas de quarto", começou por explicar o ator à estação de rádio irlandesa SPIN 1038, referindo de seguida que a jovem, de 21 anos, "superou e está tudo bem".

Matt e a restante família planeia voltar a estar com Alexia "no final deste mês".

Recorde-se que a estrela de 'Contagion' e Luciana Barroso têm três filhas em comum, Isabella, de 13 anos, Gia, de 11, e Stella, de nove.

Durante a conversa, Matt explicou que chegou à Irlanda no início de março para trabalha no novo filme de Ridley Scott, 'The Last Duel', e que acabou por ficar preso no país com a mulher e as três filhas mais novas. A família contou com o acompanhamento de professores para que as meninas pudessem continuar a estudar à distância.

