Manuel Luís Goucha voltou 'ao ataque', ou seja, a responder à letra aos afamados 'haters' das redes sociais que lhe tecem críticas negativas sobre os mais variados assuntos. Desta vez, em causa, esteve o facto de o apresentador ter comprado no início do ano dois gatos da raça sphynx, de nome Tristão e Isolda.

O assunto foi recordado uma vez que o ator Rui Melo, convidado de Manuel Luís Goucha, confessou no seu programa ter comprado um dos seus cães, entretanto já falecido.

"Quando publiquei a primeira fotografia do Tristão e da Isolda, eram bebés, imediatamente surgiram largas, larguíssimas, dezenas de comentários muito desagradáveis nas minhas redes sociais. Muitos deles ofensivos", recorda.

"[Diziam] que eu era um vaidoso, que era um traste, que eu devia era ter adotado e não comprado, que eu havia feito apenas isto por uma questão de vaidade, uma vez que estes gatos estão na moda", nota.

Tendo isto em conta, o apresentador decidiu recordar a história dos seus 13 animais de estimação, que vivem na sua casa em Sintra ou no seu monte alentejano, em Monforte.

"Façamos as contas para verificarmos que a contabilidade é me altamente favorável. Dos 13 animais que eu tenho, 11 foram-me oferecidos, resgatados ou adotados e apenas dois foram comprados", sublinha.

O apresentador vai mais longe e garante que se voltasse atrás, voltaria a comprar Tristão e Isolda, tendo em conta que esta raça não é abandonada.

Entretanto, de forma irónica, completa: "Aquilo que me faz sentir bem é saber que em cada moralista de plantão, e tantos há aqui nas redes sociais, haverá uma pessoa que já terá adotado um animal, ou então terá certamente contribuído com dinheiro ou em ração para uma associação de resgate animal. Bem hajam por tamanha bondade! Dois miaus para vocês: um do Tristão, outro da Isolda".

