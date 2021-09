Esta quinta-feira, 2 de setembro, é um dia especial para César Peixoto. O filho mais velho do antigo jogador de futebol - fruto do seu anterior relacionamento com Isabel Figueira - completa 15 anos de vida.

Na sua conta de Instagram, César destacou a data partilhando várias imagens nas quais aparece com o filho.

"E de repente passaram 15 anos…parabéns meu amor", escreveu na legenda da publicação.

Também a companheira, Diana Chaves, deu os parabéns ao enteado nas redes sociais.

