Esta quarta-feira, 11 de julho, César Mourão partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia do filho, Martim, de três anos. Apesar de grande parte dos comentários terem sido de caráter elogioso, a verdade é que houve um que acabou por se destacar.

Isto porque um seguidor, percebendo que a fotografia surgia desfocada (propositadamente de forma a manter a privacidade do menino), comentou: "As pu*** das lentes que metem as cabecinhas foscas e o resto não… têm de ser usadas com estética. Como está não faz sentido".

Respondendo à letra, quase literalmente, o humorista disse: "E as pu*** das opiniões sem perguntar nada?".



© Instagram - César Mourão

Estas palavras acabaram por gerar mais reações de outros seguidores que se mostraram divertidos com o posicionamento do apresentador de 'Terra Nossa'.

Leia Também: César Mourão partilha rara fotografia ao lado da companheira