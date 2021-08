César Mourão é bastante discreto no que à sua vida amorosa diz respeito, no entanto, o humorista e apresentador decidiu abrir uma exceção à 'regra' esta terça-feira, 10 de julho, ao partilhar com os seguidores da sua conta uma fotografia romântica.

Na mesma, César aparece ao lado da companheira, Joana Lousão. Evidenciando o seu lado de comediante, este comentou na legenda da mesma: "Demoro tanto a tentar ficar bem que a minha mulher adormece".

Note-se que o casal tem dois filhos em comum: Martim, de dois anos, e o pequeno Xavier.

César é ainda pai de Mariana, de 11 anos, fruto de uma relação anterior.

