José Mourinho encontra-se no Algarve com a sua nova equipa, a Roma. O treinado português fez uma pausa nos treinos do estágio que está a coordenar para receber uma figura mítica da televisão portuguesa: César Mourão.

"Mourinho & Mourão Lda.", escreve o humorista da SIC ao partilhar com os seus seguidores do Instagram uma fotografia onde posa ao lado do técnico.

Eis abaixo a publicação:

