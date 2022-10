César Mourão revelou-se um marido apaixonado e orgulhoso ao enaltecer através das redes sociais a elegância da companheira, Joana Lousão, na passadeira vermelha dos Globos de Ouro.

"Se virem um cisne negro a atravessar a avenida da liberdade, travem que é a minha mulher. Desculpem o transtorno no trânsito", brincou o ator e comediante ao mostrar as imagens que mostram o look escolhido por Joana para o acompanhar nesta ocasião.

A companheira de César Mourão brilhou com um vestido preto, de ombros caídos e decote de repleto de plumas. O visual, recorde-se, foi escolhido com a ajuda da stylist Susana Marques Pinto.

César Mourão e Joana estão juntos há vários anos e têm dois filhos em comum, Martim e Xavier. Já o ator é ainda pai de Marina, fruto de uma relação anterior.

Leia Também: Filho de César Mourão de parabéns. Xavier completa dois anos