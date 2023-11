César Mourão usou as redes sociais para assinalar uma data especial.

Martim, o segundo filho do humorista, comemora esta quarta-feira, dia 22, o seu 5.º aniversário, um dia que o pai comemorou com a partilha de uma fotografia do menino, a preto e branco, onde se vê apenas a face de Martim, de perfil.

"Cinco anos. 22 de novembro", escreveu, na legenda da foto.

De salientar que César Mourão é ainda pai de Mariana, de 14 anos, e Xavier, de três.

Leia Também: César Mourão: "É muito mais difícil fazer este programa do que parece"