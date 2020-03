A propósito do Dia do Pai, que se celebra hoje, dia 19 de março, César Mourão partilhou um bonito retrato em família na sua conta de Instagram. No mesmo, o comediante aparece com a companheira, a filha mais velha, Mariana, de 11 anos, e ainda o filho bebé, o pequeno Martim.

"Tive um bom dia do pai ainda assim", afirmou na legenda da bonita imagem.

Desde logo, os seus seguidores elogiaram a publicação.

