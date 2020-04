Sempre reservado em relação à sua vida pessoal, César Mourão decidiu 'abrir uma exceção à regra' e partilhar com os seus seguidores do Instagram uma fotografia do seu filho mais novo, o pequeno Martim, de um ano.

Trata-se de um retrato no qual o menino aparece com uns óculos de sol. "O bom desta quarentena é que os putos começam a aprender, mais rápido, a fazer coisas. Este por exemplo já sabe pôr os óculos", afirmou o apresentador na legenda da publicação.

Recorde-se que Martim é fruto do atual relacionamento de César com Joana Lousão. O humorista é ainda pai de Mariana, de 11 anos.

