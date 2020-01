César Mourão surpreendeu mais uma vez os que o seguem no Instagram com uma nova fotografia do filho mais novo, o pequeno Martim.

"1 ano e 1 mês, não de prisão, de idade", escreveu o pai 'babado' na legenda da imagem onde podemos ver o menino, fruto da relação do humorista e apresentador com Joana Lousão.

Recorde-se que César é ainda pai de Mariana.

