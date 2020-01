Foi emitida na noite de passagem de ano uma emissão especial do programa 'Terra Brava', conduzido por César Mourão. Tratando-se de uma data simbólica o humorista quis assinalá-la de forma igualmente especial... e cheia de graça.

Como tal recriou uma ideia que Cristina Ferreira tornou viral na última edição dos Globos de Ouro.

Lembra-se no vestido branco com a imagem de Nossa Senhora nas costas? César Mourão adaptou esse estampado na camisa branca que usou para a apresentação do programa.

Uma ideia que não ficou indiferente à estrela da estação. "Um ano protegido", escreveu Cristina Ferreira na caixa de comentários.

