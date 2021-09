Cesar Millan negou as acusações de que o seu cão, da raça pitbull, mordeu uma ginasta e matou um dos cães de Queen Latifah.

Num processo que começou este mês, uma ginasta, de nome Lidia Matiss, alegou que em 2017, quando foi visitar a mãe - que trabalhava no rancho do 'encantador de cães' - foi atacada por Junior, conforme avança o TMZ com base em documentos do tribunal.

Junior, note-se, foi uma das estrelas do programa de televisão de Millan durante muito tempo, tendo morrido aos 15 anos de idade recentemente.

Tendo isto em conta, o advogado da atleta exige uma indeminização de 850 mil dólares (727 mil euros) pelos danos físicos e morais da sua cliente.

"Este incidente aconteceu há quatro anos. Há duas semanas, o conselheiro legal da Sra. Matiss enviou uma carta a exigir que o Sr. Millan pagasse 850 mil dólares - ou então ela iria para a imprensa. O Sr. Millan recusou-se a ceder a esta ameaça, e esta entrevista é o resultado", disse um representante de Cesar num comunicado divulgado pela revista People.

"Como toda a gente sabe, o Cesar Millan é um dos treinadores de cães mais proeminentes do mundo. Para além da sua extraordinária carreira, o Sr. Millan adotou, e ajudou - literalmente - centenas de animais com problemas de comportamento - normalmente cães em risco de serem abatidos", continua o comunicado.

Na visão do representante, Matiss "estava consciente disto" quando visitava o centro de treinos de Cesar Millan, tendo voltado várias vezes à propriedade depois do incidente.

Também neste processo, Matiss disse que Junior já tinha mordido outras pessoas e atacado mais cães antes do incidente, incluindo um animal de Queen Latifah. Neste âmbito, a mesma alega que Junior "massacrou o cão da artista até à morte", sendo que Cesar encobriu o acidente e instruiu a sua equipa a dizer que o animal tinha sido atropelado por um carro.

Quando este pormenor em particular, o representante garante que se trata de uma "mentira descarada".

Matiss nota igualmente que Junior andava sempre "sem trela e sem supervisão", tendo-a atacado inúmeras vezes nas pernas. A atleta conta que devido ao sucedido teve de deixar de competir por causa das dores com que ficou.

