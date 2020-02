César Matoso foi o convidado especial desta sexta-feira, dia 7, no programa 'A Tarde é Sua', da TVI. O ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' esteve à conversa com Fátima Lopes sobre o seu percurso profissional como fadista e aproveitou para esclarecer os rumores sobre a sua vida amorosa.

Questionado sobre a possibilidade de ter uma nova namorada, César garantiu: "Estou solteiro".

"Mais do que solteiro estou muito bem comigo próprio", afiança.

"Depois do programa, tanto eu como a Gabriela [ex-namorada] vivemos muito sentimentos de culpa. As pessoas tanto me culpavam a mim como a ela pelo fim da relação", lembra, explicando que com o tempo conseguiu libertar-se de todas as culpas e ficar bem resolvido com os seus sentimentos.

