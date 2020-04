César Matoso decidiu dizer 'basta' aos comentários maldosos e insultuosos de que é alvo nas redes sociais. Com tempo de sobra por estar em casa de quarentena, o ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, decidiu fazer frente ao bullying de que é alvo expondo publicamente as fotos e os nomes das pessoas que constantemente o ofendem.

"Antes de me ofenderes gratuitamente com mensagens de ódio completamente infundadas e apenas por maldade, pensa duas vezes. Verás a tua cara em todas as minhas páginas com os teus pais e filhos identificados para que eles sintam vergonha de ti", começa por avisar o fadista na sua conta oficial de Instagram, onde através das InstaStories já começou a divulgar o rosto e nome de alguns dos autores deste bullying de que diz ser alvo.

"Não, não é normal. Não, não é um dano colateral da fama que eu escolhi ter. Não não podemos continuar a ignorar este tipo de violência. As primeiras denúncias já estão nas minhas histórias! P.S.- claro que só me estou a dar ao trabalho porque tenho tempo. Muito tempo", completou.

Veja ainda na galeria o vídeo onde César reforça este aviso.

