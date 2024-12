Fanny Rodrigues estará esta quinta-feira, 12 de dezembro, na SIC. A antiga apresentadora de 'Somos Portugal', da TVI, surgirá no programa 'Júlia' para conversar com Júlia Pinheiro.

A propósito desta conversa, Fanny gravou um vídeo promocional no qual assume continuar a ser vítima de comentários maldosos.

"As minhas decisões, o meu sotaque, a minha maneira de estar, ou até de ser, são analisados e comentados por todos e a qualquer hora. Fui vítima e ainda continuo a ser vítima de comentários maldosos, e a verdade é que as pessoas não imaginam o impacto que isso teve e continua a ter em mim", lamentou a comunicadora, que ficou conhecida do grande público depois de ter participado na 'Casa dos Segredos 2'.

"A verdade é que também durante toda a minha vida fui vítima do meu próprio corpo, e eu sou muito mais do que o meu corpo. Sou muito mais do que aquilo que as pessoas possam pensar. Sou uma miúda cheia de sonhos, cheia de planos e não são os comentários maldosos, e até o que essas pessoas possam tentar fazer para me destruir, que me vai fazer desistir dos meus sonhos, dos meus planos e da minha vontade de viver", completou.

Eis abaixo as imagens: