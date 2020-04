Rita Pereira deu início à manhã de sábado, o seu 25.º dia de quarentena, com um banho relaxante com o filho, o bebé Lonô, de um ano de idade.

O momento entre mãe e filho foi captado pelo namorado da atriz, Guillaume Lalung, e transformou-se numa capa de revista feita em casa (e pelas mãos de Rita).

À sua publicação, Rita juntou uma legenda onde, uma vez mais, reforça o apelo para que todos os portugueses fiquem em casa de quarentena como forma de evitar a propagação da pandemia do novo coronavírus.

"Manhã do 25° dia de quarentena. Continuamos em casa. Com vontade de estar com a família, com os amigos, ir a restaurantes, passear na praia, ir passar a Páscoa a um turismo rural no Alentejo...sei lá...Na verdade apetece-nos tudo o que não podemos fazer. Mas será tudo isso mais importante do que a vida?! Sim, porque a nossa vida e dos nossos familiares depende das nossas atitudes e opções portanto, malta, a única coisa importante agora é ficar em casa em segurança. Temos muito tempo para fazer tudo isso quando isto passar. Ok?! Saúde para todos", declarou a estrela da TVI.

