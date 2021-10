Céline Dion adiou o início da nova digressão em Las Vegas após sofrer "espasmos musculares severos e persistentes".

A cantora deveria regressar aos palcos no próximo mês de novembro, mas não vai conseguir cumprir com as datas.

"Estou de coração partido", disse através de um comunicado que foi partilhado nas redes sociais. "Eu e a minha equipa temos trabalhado nos espetáculos nos últimos oito meses, e não poder subir ao palco em novembro entristece-me", acrescentou.

"Sinto-me tão mal por vos dececionar, e estou especialmente triste por dececionar todos os fãs que estavam a fazer os seus planos para vir a Las Vegas. Agora tenho que me concentrar na recuperação. Quero superar isto o mais rápido possível", disse ainda.

Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Celine Dion surge completamente diferente em rara foto de família