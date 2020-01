A morte de Kobe Bryant, antigo basquetebolista que perdeu a vida este domingo de manhã, dia 26, na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, no estado norte-americano da Califórnia, deixou em choque a família, amigos e os seus admiradores espalhados por todo o mundo.

Tal como as celebridades internacionais, que usaram as suas redes sociais para prestarem à lenda da NBA as suas mais sentidas homenagens, também os famosos portugueses não deixaram passar em branco esta enorme perda.

"Que tristeza", escreveu Rita Pereira, fã de basquetebol, ao partilhar uma imagem de Kobe Bryant.

Também o namorado da atriz, Guillaume Lalung, lamentou a perda e considerou o atleta uma "inspiração".

"Não, isto é demais", lamentou Iva Domingues ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma imagem de Kobe Bryant e da filha, Gigi, de 13 anos, que também acabou por morrer no trágico acidente.

"Não há mortes cedo ou tarde. Todas marcam. Quando é um ídolo, um atleta excecional e um cidadão exemplar custa ainda mais", escreveu o apresentador Jorge Gabriel.

A apresentadora Vanessa Oliveira mostrou-se "sem palavras".

"O desporto mundial está de luto, fui federado em basquetebol e quando era mais novo, o meu ídolo de sempre foi o Jordan mas da geração mais recente o Kobe Bryant bateu muitos recordes e vai deixar saudades. Num momento trágico esta família ficou devastada com a perda do pai e filha... Quero prestar aqui a minha homenagem", declarou Sérgio Rosado da banda Anjos.

Fã de basquetebol, Eduardo Madeira não conseguiu deixar de lamentar publicamente esta perda. "Kobe Bryant era um daqueles jogadores da NBA míticos que segui durante muito tempo, como o Jordan, o Johnson, o Bird, o Shaquille, o Rodman, o Durant, o Malone, etc. Parte aos 41 num acidente. Chocante", pode ler-se na sua publicação.

O jogador de futebol Luís Nani conheceu Kobe Bryant há 10 dias e foi com uma imagem deste encontro que o recordou como um "grande ser humano".

Lourenço Ortigão usou as suas InstaStories para lamentar a perda da lenda da NBA, João Mota e 'A Pipoca Mais Doce' fizeram o mesmo mas diretamente nos seus perfis de Instagram.

Veja ainda a homenagem de Cristiano Ronaldo a Kobe Bryant.

