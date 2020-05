Marcos Tenório Bastinhas teve de voltar à sala de operações para resolver um problema de saúde causado pelo desgaste da sua profissão enquanto cavaleiro tauromáquico.

Tal como revelou nas suas redes sociais, onde se mostrou na cama de hospital, o filho de Joaquim Bastinhas foi operado a uma hérnia inguinal.

"O empenho que imprimo todos os dias no meu trabalho com os cavalos também acaba por deixar marcas. Mais uma cicatriz, menos uma hérnia inguinal", informou o cavaleiro, deixando assim os fãs tranquilos em relação ao seu estado de saúde.

Recorde-se que Marcos Tenório Bastinhas é casado com Dália Madruga e o casal tem duas filhas em comum, Clara e Alice. João, filho apenas da antiga apresentadora, também vive com o casal no Alentejo.

