Cátia Basílio está a desfrutar das primeiras horas como mãe, isto depois do nascimento do filho, Santiago, no passado dia 22 de julho.

A ex-concorrente do 'Big Brother' tem vindo a partilhar nas redes sociais alguns registos do bebé mas, desta vez, focou-se no companheiro, o jogador de futebol Victor Luiz Prestes.

"O nosso papá. A maior certeza da minha vida, o meu apoio, o meu melhor amigo, e com toda a certeza se eu fui tão forte, foi graças a ele! Obrigada por seres este ser humano tão lindo, eu te amo muito", escreveu Cátia, conforme pode ver abaixo.



© Instagram/Cátia Basílio

