Cátia Basílio já tem nos braços o seu primeiro filho, o pequeno Santiago, mas parece que o parto foi tudo menos fácil.

A ex-concorrente do 'Big Brother', horas depois de ter anunciado o nascimento do menino, revelou nas stories do Instagram alguns detalhes do parto, nomeadamente o facto de Santiago ter nascido antes do tempo previsto.

"A realidade é que, depois de tantas horas de parto, consegui perceber o significado de amor para a vida toda. Tenho tantas coisas para partilhar convosco, mas primeiro vou ficar na minha bolha de amor e aproveitar o meu bebé", começou por contar Cátia.

"Não foi fácil... Nada mesmo! Mas valeu a pena! Por ele! Uma cesariana sem estar à espera, contrações antes do tempo, várias horas de trabalho de parto, vários dias de espera e dor... E tudo por ele! E voltava, outras tantas mil vezes!", acrescentou a influenciadora.

"Obrigada pelas mensagens de preocupação. Fazem sentir que somos realmente uma grande família! Beijinhos do Santiago, o prematuro mais saudável e lindo deste mundo", concluiu Cátia Basílio.



© Instagram/Cátia Basílio

