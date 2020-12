Catherine Zeta-Jones fez questão de marcar a celebração do Natal nas suas redes sociais recordando uma fotografia que tirou no ano passado e que não passou despercebida aos fãs (pelo contrário).

No retrato, a atriz de 51 anos aparece em biquíni junto de um Pai Natal, durante umas férias paradisíacas nas Bermudas.

Conforme poderá ver pela publicação de seguida, Catherine é dona de uma forma física invejável, a qual foi bastante elogiada pelos seus seguidores.

"No ano passado nas Bermudas fui vergonhosamente apanhada a beijar o Pai Natal em biquíni, ele ficou mesmo chateado e não apareceu este ano. Estava pronta, com máscara à espera. Bem, talvez no próximo ano", brincou.

Note-se que Catherine é casada com Michael Douglas, de 76 anos.

Leia Também: Os looks de Natal das mulheres do clã Kardashian