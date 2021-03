Na segunda-feira, 22 de março, a atriz Catherine Zeta-Jones, vencedora de um Oscar e Tony, convida os fãs para um café durante o lançamento da sua linha de café artesanal, Casa Zeta-Jones Coffee.

Expandindo a família de produtos Casa Zeta-Jones, o Café Casa Zeta-Jones foi desenvolvido em parceria com alguns dos melhores profissionais do setor do café para obter uma variedade de grãos selecionados do mundo inteiro e criar seis misturas de cafés especiais.

Neste evento, os participantes são convidados para um coffee break com Zeta-Jones LIVE, onde a atriz irá destacar os blends e também a inspiração por trás da parceria.

Saiba mais sobre o lançamento e como poderá participar, no site talkshoplive.