Muito se tem dito sobre a presença dos ex-concorrentes na gala dos 30 anos da TVI. Se uns alegam ter sido impedidos de passar pela passadeira vermelha da cerimónia, como aconteceu com Soraia Moreira, outros queixaram-se da falta de comida que foi dada aos convidados.

Em defesa do canal saiu Catarina Severiano, que fez parte da última edição do 'Big Brother'. "O problema não é partilharem a opinião sobre o evento, mas sim a forma como o fazem. Não me identifico minimamente com isso", começou por escrever a jovem num desabafo que fez sobre o tema.

"É uma pena porque por uns que não sabem estar, pagam os outros. Embora eu torça para que não. Não vale tudo para aparecer! Da minha parte só posso agradecer pelo convite. Estive lá, encontrei-me com o pessoal, assisti ao espetáculo e dancei no final com as minhas pessoas. Está tudo bem", terminou dizendo.



© Instagram/Catarina Severiano

