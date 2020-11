Catarina Raminhos divertiu os seguidores ao partilhar na sua conta de Instagram uma memória de quando ainda era bebé. A imagem remete para um momento em que estava no café dos avós a brincar rodeada por grades de garrafas.

"Descobri que o meu parque em bebé era feito de grades de garrafas do café dos meus avós. Acho que isto pode explicar umas quantas coisas", brincou na legenda.

Na caixa de comentários, vários internautas mostraram-se deliciados com o registo e contrastaram com a forma como as crianças brincam nos dias de hoje.

"Ui, se fizesses isto com a tuas filhotas, tinhas a proteção de menores a perna", disse uma seguidora. "Que altura tão boa. Crescemos e fomos felizes! Agora os nossos filhos não sabem o que é isso", escreveu outra internauta.

