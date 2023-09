Catarina Raminhos usou as stories da sua página de Instagram para partilhar um pedido de ajuda. "Conheçam a história da Mónica e ajudem, se puderem", começou por dizer.

"Ela precisa de fazer um tratamento que envolve despesas avultadas", explicou de seguida a mulher do comediante António Raminhos.

Na página de Instagram de Mónica, de 32 anos, adiantam que a mesma foi "diagnosticada com cancro do útero no ano de 2021, fez quimioterapia e radioterapia, foi operada e pensou que tivesse vencido o bicho".

"Engano o meu, este ano voltou, no dia 13 de julho veio a terrível notícia. Voltou, mas voltou com força e o meu diagnóstico agora é cancro do útero estágio 4, o pior, o agressivo e invasivo", acrescentou.

Numa outra publicação, explicam que "existe uma esperança nos Estados Unidos, um estudo experimental em que foi aceite, mas isso tem custos elevados e não os consegue suportar sozinha".

