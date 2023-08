Em casa de António e Catarina Raminhos é dia de festa. Foi há precisamente 13 anos que o casal viu nascer a primeira filha, Maria Rita, e que hoje celebra o seu aniversário.

No Instagram, a mamã já tinha assinalado esta data especial, mas agora decidiu mostrar aos seguidores o bolo de aniversário.

"Diz que gosta da decoração 'aesthetic'. Tive de ir à internet ver em que consistia. Está relacionado com apreciar a beleza das coisas, preferir cores claras, linhas simples, tudo muito clean - tudo muito a ver com ela. E assim surgiu este bolinho e os cupcakes", explicou Catarina Raminhos na legenda das fotografias que mostram a celebração do aniversário da filha.

"Disse-me que está feliz com o dia que teve e na verdade é tudo o que importa", rematou.

De recordar que António Raminhos e Catarina são ainda pais de Maria Inês e Maria Leonor.

Leia Também: "Tenho uma filha adolescente e eu juro que não sei como isto aconteceu…"