Em casa de António Raminhos é dia de festa- A mulher do humorista, Catarina, completa 40 anos esta sexta-feira, 30 de outubro. Uma data que foi destacada pela própria Catarina logo pela madrugada.

"40. Sou dos livros da Anita, dos episódios do 'MacGyver', do 'Alf' e de 'Adultos à Força'. Do quadro do Pierrot na parede do quarto, do diário com chave e cadeado onde escrevia com canetas às cores, que cheiravam bem. Sou dos passeios a Belém com os pais e as manas nas tardes de domingo, depois daquele almoço de forno, sempre maravilhoso e cheio de acompanhamentos. Sou dos verões mágicos na Lousã, das brincadeiras na rua do bairro e da ida a Ayamonte naquele dia em que chovia nas férias do Algarve", começou por escrever no Instagram, dando destaque a muitas das vivências ao longo destas quatro décadas.

"Sou dos Natais cheios de significado, de família e de doces com sabor a canela que a minha mãe continua a fazer como ninguém. Sou das músicas dos REM, dos U2, dos James e de tantos outros. Sou também dos poemas do Zeca e das canções do Zambujo. Do 'Clube dos Poetas Mortos' e de todos os outros filmes com o Ethan Hawke. Sou das histórias com final feliz no cinema e nos livros e das séries sem 'The End' nos canais de streaming. Sou das castanhas assadas e dos doces de ovos. Da comida indiana, peruana e mexicana, porque têm vida naqueles temperos", acrescentou.

Antes de terminar, disse ainda: "Sou, acima de tudo, dos dias que correm, do caminho que percorro sem medo dos lobos maus. Da família e dos amigos que preciso de manter por perto, mesmo que os tempos sejam de distância física, e dos sonhos que continuo a alimentar com doses equilibradas de realidade. Sou de tudo o que já vivi e desconfio que serei muito mais de tudo o que ainda me falta viver".

Recorde-se que Catarina e António Raminhos são pais de três meninas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

