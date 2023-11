Catarina Raminhos celebrou mais um ano de vida e usou a sua conta no Instagram para assinalar essa data especial.

A autora comemorou 43 anos e mostrou-se animada, tendo partilhado algumas fotografias suas nas redes sociais na hora de soprar as velas.

"Oh p'ra ela toda confiançuda com a sua nova idade", escreveu, na legenda de uma fotografia, na qual o bolo de aniversário aparece em primeiro plano e se podem ver duas grandes velas com o número 43.

© Instagram

Leia Também: "Não estamos a abater o valor em dívida pelas nossas casas!"