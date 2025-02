Catarina Miranda veio para ficar e está disposta a lutar para realizar o seu sonho na televisão. A antiga concorrente do 'Big Brother' fez questão, inclusive, de deixar um recado nas redes sociais, lamentando as notícias que sobre si têm saído na imprensa.

"Nunca precisei de nenhum homem para sobressair, não vai ser agora que isso vai mudar", começou por dizer.

"O lixo que a imprensa fabrica diariamente é surreal. Vou seguir o meu caminho focada na minha área profissional e no dia em que eu encontrar alguém que me complete terei todo o gosto em partilhar com vocês dentro dos limites que eu acho que são para mim e para a outra pessoa aceitáveis", continua.

"Sigo firme para efetuar o próximo programa e garantir o meu contributo para a nossa equipa. Não me tentem desestabilizar com notícias que não interessam a ninguém que não vão conseguir", terminou.



© Instagram - Catarina Miranda