Sendo uma acérrima defensora de práticas sustentáveis, no último Natal, Catarina Gouveia optou por um pinheiro amigo do ambiente e esta quarta-feira "devolveu-o à natureza".

Na companhia do sobrinho, a atriz voltou a plantar o pinheiro na Serra de Sintra numa ação solidária que assinala o Dia da Árvore.

"Foi com os olhos postos na promessa de tornar o planeta mais verde, que este Natal contámos com a magia do pinheiro vivo cá em casa. [...] Na semana em que celebramos o Dia Mundial da Árvore, viemos devolvê-lo à terra, onde pertence. Vamos ficar a vê-lo crescer forte e robusto, a contribuir para um mundo mais sustentável", escreveu na sua página de Instagram.

