O dia de hoje, 19 de novembro, foi marcante para Catarina Gouveia pelos piores motivos. A atriz revelou nas histórias da sua conta de Instagram que o marido, Pedro Melo Guerra, se sentiu mal, motivo pelo qual foram ao hospital.

"Como, realmente, não controlamos nada na vida. Hoje, seria o penúltimo dia na nossa casa. Compromissos agendados e 1000 coisas para tratar", começa por contar, uma vez que se encontra em fase de mudanças.

"O Pedro sentiu-se mal, de manhã, com fortes dores de cabeça, rápidas, agudas e localizadas. Fomos para o hospital e ficou em observação e a fazer exames", relata.

"Todas as possibilidades passam pela nossa cabeça. Eu só conseguia pensar 'ontem estava tudo bem e eu nem sabia como era tão bom estar tudo bem'. Na correria dos nossos dias, mergulhamos em tantas situações que nos fazem esquecer do maior dos privilégios: ter saúde e estarmos bem. Eu sinto que sou profundamente grata e consciente, mas mesmo assim não deixo de cair na rotina que me deixa a cabeça a mil e a pensar que tenho 'um mundo' em cima de mim para resolver", reflete.

"E de repente, lembramo-nos que nada mais importa e estarmos bem e com saúde é passear no céu. Mesmo! Ter saúde é a coroa invisível que carregamos mas que só damos por ela quando estamos doente. É agradecer todos os dias, mesmo. A nossa e a de todos aqueles que amamos", faz saber.

Entretanto, revela o que aconteceu ao companheiro: "Finalmente, já estamos em casa e bem. Aos amigos, o Pedro está sem o telemóvel, mas está bem. Foi diagnosticado com uma sinusite crónica e está já medicado e a recuperar".

