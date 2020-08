Apesar das limitações impostas por causa da pandemia da Covid-19, e mesmo que a celebração não seja realizada como gostaria, Catarina Gouveia não vai adiar o casamento. A figura pública prepara-se para dar o nó com Pedro Melo Guerra, de quem ficou noiva no ano passado.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz deu espaço aos seguidores para lhe colocarem algumas perguntas e o tema principal foi o casamento.

"Já tínhamos uma data pensada e não havendo garantias de que de que para o ano não estaremos nas mesmas condições, faremos uma celebração muito pequena mas simbólica, para nós. E isso é o mais importante: Serenidade nos nossos corações. E este é o conselho que dou a quem case este ano: ouçam os vossos corações. É o vosso dia, celebrem cumprindo a vossa vontade", começou por explicar aos fãs.

Numa outra storie, a atriz acrescentou: "Não vamos celebrar como tínhamos inicialmente idealizado, com toda as pessoas que nos são queridas e que gostaríamos de ter connosco. E como nada nos garante que para o ano será diferente, vamos celebrar o dia com um número de pessoas muito reduzido, só com os mais próximos".

Houve ainda quem quisesse saber se no casamento "vai haver comida vegetariana para todos ou se haverá mais opções".

"As nossas famílias não são vegetarianas e o Pedro também não é. Portanto, cada um terá liberdade de escolha. Um estilo alimentar não se impõe forçosamente. Cada um segue o que faz sentido para si, respeitando sempre as escolhas dos outros, mesmo que sejam diferentes das nossas", respondeu.

Catarina Gouveia não ficou por aqui e prometeu também aos fãs que vai partilhar algumas fotografias do grande dia nas redes sociais.

