Catarina Gouveia vive dias de grandes emoções agora que iniciou as mudanças para a nova casa e onde viverá com o futuro marido. A primeira fotografia no 'ninho' foi dada a conhecer este sábado nas redes sociais e a atriz não escondeu o orgulho que transborda com esta conquista.

"Sinto a emoção a vibrar-me do peito e deixo-a escrever por mim. É a primeira vez que vou comprar uma casa e emociono-me de cada vez que cá entro e a respiro. Tinha 16 anos, quando recebi o meu primeiro pequeno salário, como babysitting, de três pequenas princesas, numas férias de Verão, longe da minha família, da minha cidade, dos meus. Desde então, nunca mais quis parar de trabalhar. A necessidade sempre será a melhor motivação. Trabalhei e estudei, ao mesmo tempo. Paguei os meus estudos. Trabalhei para a minha carta de condução e consegui-a. Durante anos, li no meu diário de objetivos (que ainda é o mesmo), que, finalmente, tinha comprado o meu carro. Trabalhei, poupei, juntei e comprei. A pronto, as prestações assustavam-me", recordou.

E rematou: "Nunca nada me foi dado e ainda bem porque conseguir saborear estas minhas pequenas-vitórias, trouxe-me muita fé para agora, saber apreciar esta. Li, esta semana e tomei nota: 'Todas as coisas da vida são criadas duas vezes: quando as sonhamos e quando as concretizamos'. Sonhar e caminhar para o sonho, sempre".

Espreite a fotografia abaixo.

