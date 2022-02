Catarina Gouveia aproveitou o fim de semana para passear e recarregar baterias, tal como revelam as suas mais recentes publicações na rede social Instagram.

A atriz partilhou este domingo um conjunto de fotografias onde desfruta do pôr-do-sol e exibe a sua barriguinha de grávida.

"A sentir, já na barriguinha, a magia e o poder do pôr-do-sol", lê-se na legenda das imagens, através das quais Catarina inspirou as suas seguidoras com um look confortável e elegante: a combinação perfeita para uma futura mamã.

Veja as imagens na galeria.

